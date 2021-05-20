20.05.2021 (10:40)

В Рязанской области инженеры Ленинградской армии ВВС и ПВО восстановили разрушенный аэродром в ходе учения

В Рязанской области завершилось учение с отдельным инженерным аэродромным батальоном Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа.

В рамках учения военнослужащим была поставлена учебно-боевая задача по скоростному строительству полевого аэродрома в условиях ведения боевых действий. Был проведен тактический розыгрыш по восстановлению аэродрома, разрушенного в результате нанесения «противником» ракетно-бомбовых ударов по аэродрому. Подразделения инженерного аэродромного батальона отработали элементы скоростной постройки полевого аэродрома взамен вышедшего из строя основного аэродрома. С помощью специальной техники была произведена укатка грунта до определенной плотности, нанесение разметки и установка ограждения на взлетно-посадочной полосе.

На тактическом учении было задействовано более 50 специалистов инженерных подразделений и более 10 единиц специальной техники и средств механизации, таких как бульдозер тягового класса Б-10.02, автокран КС-3574, экскаватор ЭОВ-4421, автономный дизельный сварочный агрегат АДД-304, а также поршневой дизельный компрессор ПКСД-5.25.

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