20.05.2021 (11:30)

Связисты общевойсковой армии ЗВО повысили свой профессиональный уровень

Военнослужащие подразделений связи общевойскового объединения завершили процесс повышения квалификации в Учебном центре Военной академии связи имени С.М. Буденного.

За минувший год более 70 военнослужащих по контракту прошли курс специальной подготовки для работы на современных высокотехнологичных комплексах «Редут-2УС». В процессе обучения специалисты научились развертывать аппаратные, производить их маскировку, осуществлять получение и передачу цифровых данных. Кроме того, обучающиеся освоили основы противодействия радиоэлектронному подавлению противника.

Особенностью комплекса «Редут-2УС» является его мобильность, способность использовать различные виды связи, создавать в кратчайшие сроки единую локальную сеть, что позволяет значительно сократить время на выполнение поставленных задач.

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