Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.05.2021 (11:30)

Связисты общевойсковой армии ЗВО повысили свой профессиональный уровень

Военнослужащие подразделений связи общевойскового объединения завершили процесс повышения квалификации в Учебном центре Военной академии связи имени С.М. Буденного.

За минувший год более 70 военнослужащих по контракту прошли курс специальной подготовки для работы на современных высокотехнологичных комплексах «Редут-2УС». В процессе обучения специалисты научились развертывать аппаратные, производить их маскировку, осуществлять получение и передачу цифровых данных. Кроме того, обучающиеся освоили основы противодействия радиоэлектронному подавлению противника.

Особенностью комплекса «Редут-2УС» является его мобильность, способность использовать различные виды связи, создавать в кратчайшие сроки единую локальную сеть, что позволяет значительно сократить время на выполнение поставленных задач.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В общевойсковой армии ЗВО завершились учебно-методические сборы с сержантским составом
Свыше 500 военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО завершили занятия по применению мобильных мастерских
Связисты общевойсковой армии ЗВО повысили свой профессиональный уровень
В Нижегородской области военнослужащие танковой армии ЗВО поздравили с 90-летним юбилеем ветерана труда

Метки:
Западный военный округ , Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false