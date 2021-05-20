20.05.2021 (11:10)

Экипажи крейсера «Москва» и фрегата «Адмирал Григорович» провели учение по ПВО с артиллерийской стрельбой

Экипажи гвардейского ракетного крейсера «Москва» и фрегата «Адмирал Григорович» выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям в ходе проведения учения по противовоздушной обороне.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота в морских полигонах в акватории Чёрного моря.

По замыслу учения отряд кораблей после выполнения поставленных задач по поиску подводной лодки взял курс на возвращение в пункт базирования.

На переходе морем расчётами корабельных боевых постов противовоздушной обороны были обнаружены самолёты условного противника, в роли которых выступили экипажи двух СУ-30СМ из состава сил морской авиации и ПВО Черноморского флота.

В ходе учения лётчикам была поставлена задача произвести разведку, обнаружить в море отряд кораблей и отработать нанесение условного ракетного и бомбового удара по целям.

После обнаружения отряда кораблей лётчики нанесли удар по кораблям, путём сброса воздушных мишеней - имитаторов средств воздушного нападения противника.

Средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению, личный состав активировал средства радиоэлектронной и визуальной маскировки.

После классификации целей и при подходе на дистанцию поражения расчёты ПВО отработали уничтожение «противника» средствами противовоздушной обороны кораблей. В результате стрельбы, которая велась по воздушным мишеням из артиллерийских установок, все мишени были успешно уничтожены на безопасной для кораблей дистанции.

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