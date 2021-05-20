20.05.2021 (11:05)

Минно-тральная группа ВМФ России и ВМС Казахстана обеспечила проход группировки кораблей в район морских полигонов

В рамках совместного военно-морского учения тральные силы Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа и военно-морских сил (ВМС) Республики Казахстан приступили к отработке задач по разведывательному поиску мин и противоминной обороне на переходе морем.

Базовый тральщик«Магомед Гаджиев», рейдовый тральщик РТ-234 ВМФ России и рейдовый тральщик «Алатау» ВМС Республики Казахстан обеспечили проводку через учебные минные поля совместной корабельной группы по плану российско-казахстанского военно-морского учения.

Итогом розыгрыша эпизодов совместных действий по ликвидации противоминной опасности стал успешный выход совместной группировки кораблей в полигоны боевой подготовки ВМС Республики Казахстан в Каспийском море.

В состав корабельной группировки, вышедшей в полигоны боевой подготовки с внешнего рейда порта Алатау, вошли пять боевых кораблей и судов обеспечения ВМС Казахстана, в том числе ракетно-артиллерийские корабли «Орал» и «Мангыстау». Со стороны ВМФ России принимают участие малый ракетный корабль проекта «Град Свияжск», базовый тральщик проекта «Магомед Гаджиев», рейдовый тральщик РТ-234, спасательное буксирное судно СБ-738, малое гидрографическое судно«Анатолий Гужвин» и морской буксир МБ-58.

В ближайшее время российским и казахстанским военным морякам предстоит отработать совместные действия по охране и обороне объектов морской экономической деятельности, обеспечению безопасности судоходства и международной морской деятельности, а также по борьбе с терроризмом в Каспийском море.

Совместное военно-морское учение стартовало 18 мая и продлится до 24 мая в военно-морских полигонах России и Казахстана, расположенных в средней части Каспийского моря.

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