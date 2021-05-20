20.05.2021 (10:55)

Вопросы подготовки граждан, пребывающих в резерве ВС РФ, обсудили на учебно-методическом сборе в ЮВО

Организацию подготовки граждан, заключивших контракт на пребывание в людском мобилизационном резерве Вооруженных Сил Российской Федерации, обсудили участники учебно-методического сбора Южного военного округа (ЮВО).

Порядок исполнения статей Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», регламентирующих порядок заключения контракта на пребывание в людском мобилизационном резерве, довели до офицеров органов управления соединений и воинских частей ЮВО. Учебно-методический сбор по мобилизационным вопросам прошел в Ростовской области на базе 8-й общевойсковой армии ЮВО под руководством заместителя командующего войсками ЮВО генерал-лейтенанта Алексея Авдеева.

Участникам сбора довели условия пребывания военнослужащих запаса в резерве ВС РФ, порядок их профессионально-должностной подготовки, права, обязанности, компенсации и социальные гарантии, предусмотренные Федеральным законом и другими нормативно-правовыми актами РФ.

«Анализ подготовки резервистов в 2020-м году показал, что привлечение их к мероприятиям оперативной и мобилизационной подготовки качественно повышают их профессиональную выучку», – отметил в своем выступлении генерал-лейтенант А. Авдеев.

Также на сборах уточнили мероприятия, к участию в которых планируется привлечь резервистов в зоне ответственности ЮВО в летнем периоде обучения 2021 года. Помимо ежемесячных тренировочных занятий и плановых военных сборов резервисты примут участие в комплексном мобилизационном учении и двустороннем командно-штабном учении под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

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