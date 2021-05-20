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20.05.2021 (10:24)

Мотострелки ЮВО в Абхазии совместно с экипажами вертолетов Ми-8АМТШ выполнили задачи в составе высокомобильных групп

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к изучению и отработке тактики действий в составе высокомобильных групп в горных условиях.

На полигонах Цабал и Нагвалоу экипажи вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО совместно с военнослужащими мотострелковых подразделений отработали тактические действия по переброске высокомобильных групп в районы выполнения задач, посадку и высадку военнослужащих в горных районах Абхазии на различные рельефы местности с использованием вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».

Высокомобильные группы предназначены для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху в назначенные районы.

Особенностью высокомобильных подразделений является их способность с использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов перемещаться по фронту и в его глубину, при этом огневую поддержку действий осуществляют также приданные ударные вертолеты.

Всего в мероприятиях, проводимых в рамках боевой подготовки, принимает участие свыше 1 тыс. военнослужащих российской военной базы. 

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Специальная подготовка
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