20.05.2021 (10:19)
В Армавире состоится чемпионат Южного военного округа по самбо
В Армавире состоится чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по самбо среди команд соединений и воинских частей. Соревнования пройдут на базе многофункционального спортивного центра единоборств города.
В состязаниях примут участие около 200 спортсменов из Ростовской области, республик Северного Кавказа и Закавказья, Крыма, Волгоградской и Астраханской областей.
Все участники являются обладателями спортивных разрядов и званий не только по самбо, но и по другим смешанным единоборствам.
По результатам соревнований будет сформирована сборная команда военного округа, которая представит ЮВО на чемпионате Вооруженных Сил РФ.
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