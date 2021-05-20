20.05.2021 (10:19)

В Армавире состоится чемпионат Южного военного округа по самбо

В Армавире состоится чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по самбо среди команд соединений и воинских частей. Соревнования пройдут на базе многофункционального спортивного центра единоборств города.

В состязаниях примут участие около 200 спортсменов из Ростовской области, республик Северного Кавказа и Закавказья, Крыма, Волгоградской и Астраханской областей.

Все участники являются обладателями спортивных разрядов и званий не только по самбо, но и по другим смешанным единоборствам.

По результатам соревнований будет сформирована сборная команда военного округа, которая представит ЮВО на чемпионате Вооруженных Сил РФ.

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