20.05.2021 (09:30)

В Вооружённых Силах России продолжается конкурсный марафон ансамблей песни и пляски

В Вооружённых Силах России продолжается конкурсный марафон ансамблей песни и пляски. С 18 мая творческие коллективы выступают на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии со своими новыми и лучшими программами.

К 20 мая выступили шесть из 12 конкурсантов: ансамбли песни и пляски Черноморского флота (г. Севастополь), железнодорожных войск (г. Екатеринбург), Восточного военного округа (г. Хабаровск), Южного военного округа (г. Ростов-на-Дону), Тихоокеанского флота (г. Владивосток) и Центрального военного округа (г. Екатеринбург).

Визитной карточкой конкурса стали яркие концертные номера и смелые творческие эксперименты инструментальных, балетных и хоровых цехов ансамблей, восторженно встречаемые зрителем. Сегодня состоятся выступления ансамблей песни и пляски Балтийского флота, ВДВ и Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда».

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