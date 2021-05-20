20.05.2021 (10:00)

В Сербии стартовало совместное российско-сербское тактическое учение антитеррористической направленности



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Сербии стартовало совместное российско-сербское тактическое учение антитеррористической направленности

В Республике Сербия состоялось открытие совместного российско-сербского тактического учения антитеррористической направленности.

В учении, которое продлится до 25 мая 2021 года, примут участие подразделения специального назначения двух стран.

В ходе мероприятия планируется отработать десантирование на парашютных системах «Арбалет», выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение.

Кроме того, предусматривается проведение показных выступлений и занятий по стрельбе из стрелкового оружия.

К учению от российской стороны привлекается до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа.

На торжественной церемонии открытия учения стороны отметили важность проводимых совместных мероприятий боевой подготовки для развития сотрудничества между подразделениями специального назначения вооруженных сил Сербии и России в области противодействия терроризму.

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