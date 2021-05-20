20.05.2021 (09:44)

В Абхазии военнослужащие ЮВО подготовят около 1 тыс. плавающих мишеней для обучения стрельбе по морским целям

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии подготовят около 1 тыс. плавающих мишеней, а также мишеней различного типа и размера для использования на занятиях по боевой подготовке.

Работы по модернизации и усовершенствованию учебно-материальной базы, мишенных установок, комплектов полигонного оборудования и пультовой аппаратуры управления целями проводятся в рамках подготовки соединения к летнему периоду обучения, который стартует в ВС РФ с 1 июня текущего года.

Современные мишенные комплексы, стоящие на вооружении соединения, имитируют широкий спектр объектов условного противника от живой силы до тяжелой техники и кораблей в море.

Стрельбы по морским целям с береговой линии полигона Нагвалоу в новом учебном периоде будут проводиться с использованием орудий танков Т-72Б3 и БТР-82АМ, артиллерийских орудий и установок САУ 2С3 «Акация», РСЗО «Град», 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометов «Сани», а также ракетно-зенитного и стрелкового вооружения.

Всего в подготовке полигонов и общевойсковых стрельбищ принимают участие около 1 тыс. военнослужащих соединения ЮВО, задействовано более 60 единиц специальной военной техники.

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