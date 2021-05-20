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20.05.2021 (09:15)

В общевойсковой армии ЗВО завершились учебно-методические сборы с сержантским составом

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, завершились учебно-методические сборы по подготовке к новому периоду обучения сержантского состава объединения.

В ходе трехдневных занятий военнослужащим были доведены требования руководящих документов по организации процесса обучения и повседневной деятельности войск, напомнены принципы работы с подчиненным личным составом, требования безопасности при проведении занятий по дисциплинам  боевой подготовки и выполнении хозяйственных работ.

Теоретическая часть сборов была организована в виде лекций, на которых сержантам были продемонстрированы учебно-методические фильмы и слайды.

Кроме того, особое внимание было акцентировано на формирование у обучаемых знаний по вопросам организации и соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в подразделении и вне пунктов постоянной дислокации.

На практических занятиях военнослужащие закрепили знания по организации несения службы в суточном наряде, действий дежурной смены при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности, порядка хранения вещевого имущества, оружия и материальных ценностей.

К сборам было привлечено более 1,5 тысяч военнослужащих общевойсковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, разведывательных и инженерных соединений армии.    

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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