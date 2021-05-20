20.05.2021 (09:00)

Свыше 500 военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО завершили занятия по применению мобильных мастерских

Военнослужащие ремонтных подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа в Московской и Нижегородской областях на полигонах «Алабино», «Головеньки» и «Мулино» завершили занятия по применению мобильных мастерских.

В ходе практических действий военнослужащие отработали действия по развертыванию и эксплуатации в полевых условиях современных мобильных мастерских технического обслуживания автомобильной и бронетанковой техники. Также военнослужащие провели замену узлов и агрегатов боевой и специальной техники, вулканизацию шин, выполнили зарядку и обслуживание аккумуляторных батарей.

Мобильные мастерские позволяют произвести до 20 видов работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту вооружения и техники – слесарные, токарные и сварочные работы.

С применением бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ были отработаны нормативы по эвакуации неисправной техники в ходе ведения условного боя и ее доставки на пункт поврежденных машин для последующего ремонта.

Всего к занятиям на полигонах было задействовано свыше 500 военнослужащих порядка 100 единиц различной военной техники, в том числе, танки Т-80, Т-72Б3, Т-90, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, автомобили Урал и КамАЗ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице