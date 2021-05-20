20.05.2021 (08:45)

Более 1 тысячи военнослужащих по контракту с начала года прошли курсы выживания в учебном центре ВВО в Забайкалье

В Восточном военном округе (ВВО) с начала текущего года свыше 1 тысячи военнослужащих по контракту успешно прошли сборы по интенсивной подготовке с элементами курса «выживания».

Сборы организованы для военнослужащих проходящих службу в соединениях и воинских частях военного округа, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта, в окружном учебном центре по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, дислоцированном в Забайкальском крае.

В ходе практической части занятий бойцы прошли курс обучения по основным воинским дисциплинам, в том числе по огневой подготовке с выполнением учебных упражнений стрельб из стрелкового оружия. Также в рамках мероприятия у военнослужащих были оценены физические качества. Они были проверены на силу, скорость и выносливость.

Помимо этого на полигоне «Песчанка» военнослужащие прошли один из сложнейших элементов подготовки – «обкатку» танком Т-72Б, выполняя при этом метание учебных противотанковых гранат.

Отметим, что интенсивную подготовку с элементами «выживания» освоили около 50 военнослужащих-женщин.

После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие продолжили службу в соединениях и воинских частях ВВО.

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