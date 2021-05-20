20.05.2021 (08:30)

Торжественная отправка призывников в войсковые части Восточного военного округа состоялась в Хабаровске

Торжественная отправка призывников в войска состоялась в военно-историческом музее города Хабаровска. В мероприятии приняли участие военный комиссар Хабаровского края, представители правительства региона, общественных организаций, ветераны военной службы, родители и родственники призывников.

Торжественность событию предала музыка сводного военного оркестра, под которую солисты исполнили для молодых ребят военные композиции. После церемонии для всех участников прошла экскурсия по музею.

Призывники уже прошли медицинскую комиссию, дактилоскопию и профессиональный отбор. Также каждому призывнику выданы персональные электронные карты и военные билеты.

После получения военной формы одежды, переодевания и распределения по видам и родам войск, новобранцы переданы старшим команд от воинских частей, где будут проходить дальнейшую службу.

Весенний призыв в ВВО проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Все новобранцы в обязательном порядке проходят процедуру сдачи тестов на наличие коронавирусной инфекции и обеспечены медицинскими масками. В дальнейшем новобранцы пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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