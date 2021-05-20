20.05.2021 (07:45)

В соединения и части ВВО в Бурятии поступило молодое пополнение

В соединения и части общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия, для прохождения военной службы прибыло более 500 призывников. Новобранцы были отправлены из западных регионов России, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Перед прибытием в войска все призывники прошли полное медицинское обследование и вакцинацию от коронавирусной инфекции.

С прибывшими военнослужащими проведут месячный курс общевойсковой подготовки в сформированных учебных подразделениях по общевоинским уставам, огневой, физической и строевой подготовке. После прохождения данного курса они будут приведены к Военной присяге и приступят к исполнению обязанностей военной службы в составе штатных подразделений.

Всего для прохождения службы в соединения и части общевойскового объединения в Бурятии к концу весеннего призыва планируется к поступлению более тысячи призывников из других регионов России.

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