Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.05.2021 (07:45)

В соединения и части ВВО в Бурятии поступило молодое пополнение

В соединения и части общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия, для прохождения военной службы прибыло более 500 призывников. Новобранцы были отправлены из западных регионов России, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Перед прибытием в войска все призывники прошли полное медицинское обследование и вакцинацию от коронавирусной инфекции.

С прибывшими военнослужащими проведут месячный курс общевойсковой подготовки в сформированных учебных подразделениях по общевоинским уставам, огневой, физической и строевой подготовке. После прохождения данного курса они будут приведены к Военной присяге и приступят к исполнению обязанностей военной службы в составе штатных подразделений.

Всего для прохождения службы в соединения и части общевойскового объединения в Бурятии к концу весеннего призыва планируется к поступлению более тысячи призывников из других регионов России.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Забайкальском крае состоялась очередная отправка призывников на военную службу в воинские части ВВО
Впервые в ВВО военно-технический форум «АРМИЯ-2021» пройдет в 10 субъектах РФ
Поезд минобороны Российской Федерации в рамках информационно – пропагандистской акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» прибудет в Амурскую область
На всеармейском этапе конкурса «Снайперский рубеж» в дивизионе «Армейский снайпер» лидирует команда ВВО

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false