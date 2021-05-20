20.05.2021 (07:15)

В Забайкальском крае состоялась очередная отправка призывников на военную службу в воинские части ВВО

В рамках весеннего призыва 2021 года в военном комиссариате Забайкальского края состоялась отправка очередной группы новобранцев в войска для несения службы в Вооруженных силах России.

Около 100 человек будут проходить военную службу в войсках Восточного военного округа (ВВО).

Проводы призывников состоялись на сборном пункте военкомата. Новобранцев с началом службы поздравили представители местной администрации, общественных ветеранских организаций, а также юнармейцы. Молодые люди направились к местам службы в составе призывных команд автомобильным и железнодорожным транспортом. В пути команды новобранцев сопровождают представители воинских частей.

Всего, в рамках весеннего призыва, из Забайкальского края планируется направить в войска около 1500 человек. Из них свыше 80% новобранцев отправятся в соединения и воинские части ВВО.

Во время весеннего призыва на территории региона реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Сборный пункт военного комиссариата края полностью обеспечен тест-системами для выявления коронавируса и проведения экспресс-тестирования призывников и представителей воинских частей. Тестирование проходят все граждане, призываемые на военную службу.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты общевойсковой армии ВВО. Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским оборудованиям и тест-системами. Сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию от COVID-19 в марта.

По желанию призывники могут пройти вакцинацию от коронавируса по прибытию в места службы.

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