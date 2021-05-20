20.05.2021 (08:15)

Единое пространство – общие задачи

В городе Екатеринбурге под руководством Председателя Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств, начальника Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Зализнюка состоялось 27-е заседание Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств.

В работе Координационного комитета приняли участие представители вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ.

В соответствии с повесткой на заседании рассмотрен широкий комплекс вопросов взаимодействия топографических служб оборонных ведомств стран Содружества.

С информацией о проекте Концепции топогеодезического и навигационного обеспечения единой системы управления тактического звена для военных ведомств стран СНГ выступил генерал-майор Александр Зализнюк.

В свою очередь заместитель Секретаря Совета министров обороны государств – участников СНГ полковник Виктор Чумаков подчеркнул практическую востребованность взаимодействия в сфере топогеодезического и навигационного обеспечения войск в числе приоритетных направлений, отмеченных в Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2025 года.

В процессе совместной работы представители оборонных ведомств стран Содружества заслушали информацию о системе совершенствования подготовки военных кадров топографических служб государств – участников СНГ с учетом достижений современных технологий на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Министерства обороны Российской Федерации. Они обменялись опытом своей работы в области топогеодезического обеспечения и наметили пути развития сотрудничества в рамках Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств СНГ на 2022 год.

В ходе проведения учебно-методического сбора делегации оборонных ведомств посетили Уральский оптико-механический завод, где ознакомились с оборудованием, предназначенным для проведения геодезических исследований. Кроме оптических приборов авиационной техники и морских судов была продемонстрирована линейка продукции медицинского назначения, в том числе актуальные на сегодняшний день аппараты искусственной вентиляции легких.

Также для участников заседания Координационного комитета в полевых условиях продемонстрирован розыгрыш эпизода тактико-специального учения по обеспечению войск (сил) военного округа геопространственной информацией о местности с использованием материалов аэрофотосъемки беспилотных летательных аппаратов.

Проведение заседания Координационного комитета и комплекса практических мероприятий направлено на реализацию решений, принятых Советом министров обороны государств – участников СНГ и Комитета начальников штабов, в интересах обеспечения совместной безопасности Содружества Независимых Государств.

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