20.05.2021 (06:00)

Поезд минобороны Российской Федерации в рамках информационно – пропагандистской акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» прибудет в Амурскую область

Поезд Министерства обороны Российской Федерации прибудет на территорию Амурской области в рамках информационно – пропагандистской акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!».

Поезд начал свое движение в конце апреля с Киевского вокзала города Москвы и проследует почти через всю страну – от Москвы до Владивостока – делая остановки в 51 городе. По замыслу организаторов, акция направлена на сплочение общества и противостояние историческим фальсификациям.

В город Тында тематический поезд прибудет 31 мая. Он станет первым городом Амурской области, принимающим столь знаменательных гостей. Далее поезд продолжит свое движение по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на восток России. В городах Благовещенске и Белогорске специальный поезд Министерства обороны будет работать 8 и 9 июня 2021 года.

В составе эшелона 17 вагонов. Каждый вагон поезда имеет индивидуальное оформление и тематику, которые отражают героические страницы истории, новейшие достижения Вооружённых Сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

Посетители акции смогут узнать о героических страницах истории России. Здесь представят выставку «Дорога памяти». Где посетители будут иметь возможность найти информацию о своих родственниках, защищавших Родину в 1941–1945 годах.

Отдельный вагон под названием «Победа над невидимым врагом» расскажет о борьбе с COVID-19. Мультимедийная система с роликами и презентациями расскажет о победе военных медиков над коронавирусом. Также специалисты военно-медицинской академии из Санкт-Петербурга могут онлайн проконсультировать любого желающего.

Кроме того, перед зрителями с концертной программой выступят артисты центрального дома российской армии имени Фрунзе. Военно-патриотический концерт пройдет на специально оборудованной платформе-сцене.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице