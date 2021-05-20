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20.05.2021 (05:30)

На всеармейском этапе конкурса «Снайперский рубеж» в дивизионе «Армейский снайпер» лидирует команда ВВО

На Всеармейском этапе конкурса по полевой выучке снайперов (снайперских пар) «Снайперский рубеж-2021» по итогам двух соревновательных дней в дивизионе «Армейский снайпер» первое место завоевала команда Восточного военного округа, второе у снайперов из Центрального военного округа, третье заняли военнослужащие, представляющие Новосибирский учебный центр подготовки младших специалистов разведки.

Конкурс проходит на полигоне «Князе-Волконский» под Хабаровском.

В нем принимают участие команды из четырех военных округов (ВВО, ЦВО, ЮВО, ЗВО) и четырех военных общевойсковых командных училищ (МВОКУ, НВВКУ, ДВОКУ, РВДКУ), Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также Новосибирского учебного центра подготовки младших специалистов разведки, войск Национальной гвардии.

Всего 12 команд из разных регионов России, с каждой из которых прибыла группа поддержки, общей численностью свыше трехсот человек.

На конкурсе борются военнослужащие за звание лучшего в Вооруженных силах РФ, по четыре участника в каждой команде.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
АрМИ , Снайперский рубеж , Восточный военный округ
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