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20.05.2021 (04:30)

Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко совершил рабочую поездку в Республику Саха (Якутия)

Командующий войсками Восточного военного округа Герой Российской Федерации  генерал-полковник Геннадий Жидко совершил рабочий визит в Республику САХА (Якутия).

В ходе поездки Геннадий Жидко встретился с главой Республики Айсеном Николаевым. Основной темой встречи стало обсуждение работы учебно-методического центра военно-патриотического воспитания детей и молодежи «АВАНГАРД» в республике, созданного в 2020 году на базе Якутской кадетской школы-интерната.

Кроме того, командующий войсками округа осмотрел базу Якутской кадетской школы, ознакомился с основными итогами деятельности учебно-методического центра.

Генерал-полковник Геннадий Жидко подчеркнул, что будет оказана помощь администрации регионального центра «АВАНГАРД» в создании учебного полигона, учебных классов, оснащении техникой и подготовке преподавателей, специалистов в учебных центрах военного округа.

В завершении  рабочего визита командующий войсками округа проинспектировал военный комиссариат Республики САХА (Якутия), где заслушал доклад военкома региона полковника Александра Авдонина о ходе призыва граждан на военную службу.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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