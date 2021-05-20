20.05.2021 (04:00)

Военный оркестр Челябинского филиала Военно-воздушной академии провел урок музыки для школьников

Военный оркестр Челябинского филиала Военно-воздушной академии провел ознакомительную репетицию для первоклассников из музыкальных школ города. Военные музыканты исполнили для детей несколько произведений из строевого репертуара, показали, как разучивают новые мелодии и рассказали об особенностях игры на духовых инструментах в коллективе.

Кроме этого, все музыканты исполнили сольные номера, чтобы в полной мере показать возможности различных инструментов. Так, кларнетисты сыграли отрывок одного из произведений Петра Чайковского, а тромбоны виртуозно исполнили Рихарда Вагнера.

«В конце урока мы сыграли для ребят три совершенно разных произведения, чтобы наглядно показать им разницу между танцем, песней и маршем. Это три основных жанра, на которых держится вся музыка», - рассказал майор запаса Юрий Минин, до 2021 года руководивший военным оркестром филиала.

Военный оркестр Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске участник многих всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Именно военные музыканты авиационного ВУЗа традиционно образуют костяк сводного духового оркестра, который осуществляет музыкальное сопровождение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. А в канун 9 мая военные музыканты филиала записали видеоверсию фронтовых песен в своем исполнении. Диск с концертом был разослан во все ветеранские организации Челябинска и Челябинской области и адресно вручен ветеранам Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов – участникам Великой Отечественной войны.

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