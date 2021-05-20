20.05.2021 (05:00)

Минно-тральная группа ТОФ отработала проводку дизельной подводной лодки за тралами, поиск и уничтожение мин условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки флота в заливе Петра Великого, базовые тральщики БТ-245 и БТ-325 соединения кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил в составе тактической группы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания дизельной подводной лодки из пункта базирования и на переходе морем, в условиях применения условным противником минного оружия.

В ходе практических действий экипажи тральщиков решили задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, осуществили проводку субмарины за тралами и форсировали минное заграждение с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих донных и якорных мин.

Также минно-тральная группа в рамках учения выполнила попутный разведывательный поиск морских мин условного противника в указанном прибрежном районе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице