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20.05.2021 (05:00)

Минно-тральная группа ТОФ отработала проводку дизельной подводной лодки за тралами, поиск и уничтожение мин условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки флота в заливе Петра Великого, базовые тральщики БТ-245 и БТ-325 соединения кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил в составе тактической группы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания дизельной подводной лодки из пункта базирования и на переходе морем, в условиях применения условным противником минного оружия.

В ходе практических действий экипажи тральщиков решили задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, осуществили проводку субмарины за тралами и форсировали минное заграждение с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих донных и якорных мин.

Также минно-тральная группа в рамках учения выполнила попутный разведывательный поиск морских мин условного противника в указанном прибрежном районе.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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