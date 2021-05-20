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20.05.2021 (03:30)

Подразделения РХБЗ Тихоокеанского флота впервые провело комплексное учение по аэрозольной маскировке кораблей в пункте базирования с использованием десантного катера

В соединении кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота проведено комплексное учение по маскировке кораблей в пункте базирования и ликвидации химического заражения на одном из ракетных катеров. Для организации маскировки боевых единиц при их стоянке и развёртывании из пункта базирования специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ТОФ применили комплексный способ аэрозольного прикрытия объектов с берега и моря.

В ходе учения, для упреждения действий средств визуальной разведки и наведения высокоточного оружия условного противника, специалисты РХБ защиты флота использовали современные дымовые машины ТДА-3, предназначенные для перевода в аэрозольное состояние дымовых смесей и порошкового состава инфракрасной маскировки с целью защиты людей, техники и важных тыловых объектов. После оценки скорости и направления ветра, специалисты организовали прикрытие кораблей одновременно с нескольких точек на побережье. Одна из аэрозольных машин впервые была размещена на борту десантного катера «Иван Карцов», который осуществлял маневрирование в районе учения. Ранее аэрозольные посты в пункте базирования кораблей со стороны моря не выставлялись. Общая площадь не просматриваемого аэрозольного тумана превысила 5 квадратных километров, что обеспечило надежное прикрытие сил с воздуха.

В развитие обстановки учения, на одном их кораблей были отработаны действия экипажа по локализации химически опасного вещества, попавшего на палубу. Экипаж провел РХБ разведку, выявил очаг заражения и выполнил комплекс мер с использованием штатных средств по устранению условной угрозы.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих, несколько кораблей и около 5 единиц специальной техники.

Справочно: Аэрозольная маскировка применяется для обеспечения скрытности при выходе кораблей из пунктов базирования, для противодействия применению противником высокоточного оружия и других средств воздушного нападения.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Войска РХБ защиты , Тихоокеанский флот
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