20.05.2021 (07:30)

Оперативно-специальный сбор с руководящим составом ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации проходит в Михайловской военной артиллерийской академии

На базе Михайловской военной артиллерийской академии под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского проходит оперативно-специальный сбор с руководящим составом РВ и А ВС РФ.

В сборе принимают участие начальники ракетных войск и артиллерии военных округов, Северного флота, армий, воздушно-десантных войск, руководство и научно-педагогический состав Михайловской военной артиллерийской академии.

Проводимые мероприятия в ходе сбора направлены на внедрение в боевую подготовку подразделений ракетных войск и артиллерии основных положений новых уставных документов.

Участники сбора ознакомились с возможностями новых учебных объектов МВАА: тактическо-артиллерийского тренажера пунктов управления артиллерийской батареи и виртуального тренажера по технической подготовке 152 мм самоходной гаубицы 2С19М2.

В течение двух дней на полигоне в г.Луга для офицеров продемонстрируют комплексные занятия по действию артиллерии батальонно-тактических групп и ракетных соединений по подготовке к ведению боевых действий и выполнению огневых задач с использованием комплексов средств автоматизации.

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