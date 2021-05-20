20.05.2021 (01:00)
В Нижегородской области военнослужащие танковой армии ЗВО поздравили с 90-летним юбилеем ветерана труда
В Нижегородской области в поселке Центральный военнослужащие отдельного полка РХБЗ гвардейской танковой армии Западного военного округа совместно с юнармейцами поздравили ветерана труда Церну Клавдию Ивановну с 90-летним юбилеем.
Торжественное поздравление прошло под окнами дома ветерана. В честь Дня рождения Клавдии Ивановны военнослужащие прошли торжественным маршем во дворе дома, а сводный оркестр исполнил более 10 праздничных композиций. Военнослужащие вручили фронтовику букет цветов и памятный подарок от командования гвардейской танковой армии ЗВО.
В годы войны Клавдии Ивановне на заводе горюче смазочных материалов который снабжал танки топливом.
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