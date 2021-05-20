20.05.2021 (03:00)

Российские миротворцы передали 3,5 тонны гумпомощи беженцам, многодетным семьям и вынужденным переселенцам в Степанакерте

В городе Степанакерте военнослужащими Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе проведена гуманитарная акция.

В ходе акции многодетным семьям, беженцам и вынужденным переселенцам российскими миротворцами была передана гуманитарная помощь, предоставленная российскими общественными организациями и благотворительными фондами.

Всего, в соответствии с заявкой администрации города, российскими миротворцами было передано нуждающимся более 3,5 тонн гуманитарного груза. Люди из пострадавших от войны районов Нагорного Карабаха и проживающие, в данный момент, в Степанакерте смогли получить предметы первой необходимости – одежду и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, тепловые пушки для обогрева жилья, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки.

В общей сложности, по линии благотворительных организаций, российскими миротворцами жителям Нагорного Карабаха было передано более 155 тонн гуманитарных грузов, в числе которых было доставлено специализированное медицинское оборудование и наборы первичной диагностики для учреждений здравоохранения.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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