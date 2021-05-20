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20.05.2021 (02:00)

В соединении дальней авиации проводится сбор младшего командного состава

В авиационных полках Энгельсского соединения дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, проводится сбор с военнослужащими, проходящих службу на сержантских должностях.

Сержантский состав соединения проходит проверку по знанию форм и методов организации и проведения занятий по огневой, тактической, строевой, физической подготовке, а также РХБЗ защите. 

Оценивается готовность младших командиров  к психологической работе с личным составом по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в подразделениях.

Запланировано свыше 20 мероприятий по подготовке сержантов к новому учебному периоду.  Всего к сборам младшего командирского состава привлечено свыше 100 военнослужащих.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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