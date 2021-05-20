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20.05.2021 (00:30)

Курсанты Краснодарского училища лётчиков приступили к выпускным полетам в авиаполках военно-транспортной авиации

Курсанты 5 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков (ВВАУЛ), обучающихся по специальности военно-транспортной авиации, приступили к выполнению полетов на самолетах Ил-76 в ходе выпускной лётной практики.

Они вошли в состав экипажей в качестве помощников командиров кораблей.

Во время полетов, которые прошли на аэродроме Мигалово в Тверской области, были отработаны взлеты и посадки, полёты по маршруту, а также имитация десантирования с открыванием рампы и боковых дверей. После завершения полетов каждый из курсантов получил оценку своих действий во время полета.

Будущие офицеры проходят лётную практику под наставничеством наиболее опытных командиров кораблей.

Всего в полетах принимали участие более 20 курсантов Краснодарского ВВАУЛ.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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