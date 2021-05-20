20.05.2021 (00:00)

В Смоленске обсудят вопросы развития войсковой ПВО

20 и 21 мая 2021 г. в Военной академии Войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского (г. Смоленск) состоится XXVIII Всероссийская межведомственная военно-научная конференция, посвященная развитию теории и практики применения войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях.

Конференция проводится под руководством начальника войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Александра Леонова. В ней примут участие начальники войск ПВО и авиации военных округов, генеральные и главные конструктора предприятий оборонно-промышленного комплекса, разрабатывающих и выпускающих вооружение, военную и специальную технику в интересах войск, а также представители научно-исследовательских и образовательных организаций.

Современные взгляды на применение соединений, воинских частей и подразделений войсковой ПВО и формирование перспективного облика системы вооружения рода войск обсудят участники конференции в рамках проведения «круглых столов».

Также в ходе конференции состоится выставка, на которой будут представлены достижения научных школ академии и продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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