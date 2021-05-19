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19.05.2021 (20:30)

9 команд поспорят за победу в чемпионате ВС РФ по баскетболу

На базе ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) стартовал чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по баскетболу.

В чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации участвуют сборные команды видов Вооруженных Сил, военных округов и организаций высшего образования Министерство обороны. Общее количество участников 101 человек, представляющие 9 команд – ВУНЦ ВВС-1, ВУНЦ ВВС-2, ЮВО, ВВО, ЗВО, СФ, ВМФ, ВА ВКО, ВКС.

Команды разделены на две группы. После группового этапа, пройдут стыковые матчи, затем полуфиналы.

Победители и призеры чемпионата ВС РФ по баскетболу будут определены 22 мая.

В первой игре команда хозяев чемпионата обыграла сборную команду Северного флота (53:43), команда ВА ВКО победила команду ВКС (42:37), команда ВМФ одержала победу над командой ЗВО (79:33), а команда ЮВО победила команду ВУНЦ ВВС – 2 (61:43).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт
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