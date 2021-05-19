19.05.2021 (19:45)

На Тихоокеанском флоте проведен конкурс специалистов психологической службы «Тихоокеанская роза ветров»

На Тихоокеанском флоте подведены итоги отборочного этапа XII Всеармейского конкурса специалистов психологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Девять конкурсантов боролись за звание лучшего специалиста психологической службы Тихоокеанского флота. Решением жюри по итогам профессионального состязания флотских психологов победителем конкурса «Тихоокеанская роза ветров-2021» объявлена психолог войсковой части, подчиненной начальнику штаба ТОФ, служащая Валерия Отавина.

На втором месте психолог подводных сил Олеся Шуракова, а третье место заняла психолог соединения морской пехоты Ирина Рассохина.

Валерия Отавина окончила Владивостокский государственный медицинский университет по специальности клиническая психология в 2008 году. В настоящее время в составе психологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации реализует мероприятия психологического сопровождения личного состава корабельного соединения, которое успешно выполняет задачи в дальней и ближней морских зонах.

По мнению Валерии Александровны, «главная задача в работе военного психолога сегодня – это тщательный отбор военнослужащих к службе по контракту из числа призывников, формирование слаженных воинских подразделений, готовых выполнить поставленные командованием задачи точно и в срок в любых условиях обстановки, обеспечить высокую боеготовность войсковой части, корабля».

Победитель конкурса представит ТОФ на XII Всеармейском конкурсе специалистов психологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

В рамках проведенного мероприятия за высокие показатели в служебной и трудовой деятельности и участие в профессиональном конкурсе командующий Тихоокеанским флотом объявил благодарность ряду специалистов психологической службы Тихоокеанского флота.

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