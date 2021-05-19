19.05.2021 (20:00)

Заседание рабочей группы Минобороны России по подготовке и проведению АрМИ впервые прошло в новом павильоне-музее армейских игр в подмосковном парке «Патриот»

Заседание рабочей группы Министерства обороны Российской Федерации по подготовке и проведению АрМИ-2021 впервые прошло в новом павильоне-музее Армейских международных игр в подмосковном парке «Патриот».

В музее представлена самая зрелищная и обширная экспозиция по конкурсам АрМИ, экспозиции иностранных государств, на территории которых проводились игры, а также тематические разделы по организации судейства международной организации конкурса «Танковый биатлон».

Кроме того, в созданном павильоне-музее есть возможность проводить семинары, брифинги, жеребьевки команд-участниц конкурсов, а также награждение победителей соревнований.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице