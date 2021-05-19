19.05.2021 (19:30)

Мотострелковая бригада Северного флота принимает молодое пополнение



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мотострелковая бригада Северного флота принимает молодое пополнение

40 призывников из Мурманской, Архангельской, Ленинградской и Московской областей пополнили отдельную мотострелковую бригаду армейского корпуса Северного флота в мае в ходе весеннего призыва.

Молодые военнослужащие зачислены в учебную роту, в которой им предстоит пройти основы военной подготовки, изучить свои обязанности и требования общевоинских уставов. Через несколько недель они примут Военную присягу и будут направлены в различные подразделения мотострелковой бригады.

Призывники обеспечены военной формой одежды и обуви, каждому выданы нессесер с комплектом средств личной гигиены и сумка для вещей с логотипом «Армия России».

Перед прибытием в войска молодые военнослужащие прошли барьерный медицинский контроль, а в дальнейшем в добровольном порядке будут привиты от новой коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».

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