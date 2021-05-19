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19.05.2021 (19:30)

Мотострелковая бригада Северного флота принимает молодое пополнение

Фото Видео

40 призывников из Мурманской, Архангельской, Ленинградской и Московской областей пополнили отдельную мотострелковую бригаду армейского корпуса Северного флота в мае в ходе весеннего призыва.

Молодые военнослужащие зачислены в учебную роту, в которой им предстоит пройти основы военной подготовки, изучить свои обязанности и требования общевоинских уставов. Через несколько недель они примут Военную присягу и будут направлены в различные подразделения мотострелковой бригады.

Призывники обеспечены военной формой одежды и обуви, каждому выданы нессесер с комплектом средств личной гигиены и сумка для вещей с логотипом «Армия России».

Перед прибытием в войска молодые военнослужащие прошли барьерный медицинский контроль, а в дальнейшем в добровольном порядке будут привиты от новой коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Призыв
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