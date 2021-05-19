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19.05.2021 (16:04)

На соревновании железнодорожных войск в Омске безопасность дорожного движения обеспечивают военные автоинспекторы ЦВО

Сотрудники военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) обеспечивают безопасность дорожного движения при проведении конкурса среди железнодорожных бригад ЦВО имени Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко.

Военные автоинспекторы ежедневно проводят сопровождение прибывших для участия команд, проверяют техническое состояние военной техники, предназначенной для участия в конкурсе, а также перевозки личного состава, напоминают военным водителям о важности соблюдения Правил дорожного движения.

В конкурсе принимают участие военнослужащие из трех железнодорожных бригад ЦВО: Абаканской, Омской, Екатеринбургской.

Справочно:

Командир отделения строительного путевого железнодорожного батальона сержант Виктор Мирошниченко погиб в октябре 1941 г., после того как устроил подрыв моста через реку Снопоть (Брянская обл.), чем задержал продвижение гитлеровских войск. За свой подвиг посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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