19.05.2021 (18:05)

Военный вертолет Ми-8 ЦВО привлекался для тушения природного пожара в Свердловской области

Транспортно-боевой вертолет Ми-8МТВ5 Центрального военного округа (ЦВО) привлекался для тушения природного пожара в Камышловском районе Свердловской области. При помощи летчиков удалось полностью ликвидировать пожар рядом с населенным пунктом Кокшарова.

Экипаж сбросил с помощью водосливного устройства ВСУ-5 около 40 тонн воды, выполнив 25 вылетов.

На земле военнослужащие окружного учебного центра подготовки младших специалистов ЦВО совместно с гарнизонной пожарной командой создали противопожарные минерализованные полосы для защиты населенного пункта Кокшарова и лесного массива.

Всего к тушению пожара было привлечено семь единиц, в том числе гусеничная техника и вертолет Ми-8 бригады армейской авиации, а также более 50 человек личного состава военного гарнизона.

Решение о выделении сил и средств для борьбы с огнем в Свердловской области принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным.

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