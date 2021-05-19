19.05.2021 (17:27)

Участники всеармейского конкурса «Конный марафон» провели рекогносцировку 100-километрового маршрута в Туве

Участники всеармейского конкурса «Конный марафон», проходящего в рамках АрМИ-2021 в Республике Тыва, провели рекогносцировку 100- километрового маршрута, который команды будут преодолевать в рамках этапа соревнований «Конный марафон.

Военнослужащие на автомобилях повышенной проходимости проехали весь маршрут от старта до финиша и ознакомились с участками, на которых им предстоит выполнение специальных заданий – преодоление водной преграды и минного заграждения, конный дозор, организация ночлега, водопой, перевозка вооружения и боеприпасов из очага поражения.

Во всеармейском этапе соревнований «Конный марафон» принимают участие более 50 военнослужащих. Состязания пройдут с 24 по 30 мая. По итогам конкурса лучшие военнослужащие представят Россию на международном турнире.

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