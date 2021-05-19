19.05.2021 (19:15)

На всеармейском этапе конкурса «Десантный взвод» завершилась гонка преследования на боевых машинах

На всеармейском этапе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках АрМИ-2021 на полигоне Песочное в Ярославской области, подвели итоги гонки преследования на боевых машинах, старт которой открывал третий этап конкурса. По два лучших экипажа боевых машин из 10 команд, представляющих все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск вышли на старт, в соответствии с результатами, показанными экипажами в индивидуальной гонке.

Первыми на старт вышли два лучших экипажа БМД-2 Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, одержавшие накануне победу в индивидуальной гонке, следом за ними старт приняли Рязанские десантники Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, выступающие на БМД-4М и показавшие вчера второй результат, третьими стартовали хозяева конкурса – экипажи БМД-2 Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, финишировавшие вчера с третьим временем.

Экипажам предстояло пройти два круга с препятствиями и огневым рубежом.

По условиям конкурса, двум лучшим экипажам от каждой страны, в составе командира боевой машины, наводчика-оператора и механика-водителя, после принятия старта предстояло преодолеть противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод. За прохождение каждого препятствия с нарушениями, указанными в положении о Конкурсе начислялись дополнительные 30 секунд штрафного времени.

Кроме того, на первом круге экипажам предстояло поразить мишени из вооружения боевых машин: БМП (бронеавтомобиль), появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 1400 м, 1500 м и 1600 м, для стрельбы из 30-мм автоматической пушки, а также цель - ручной противотанковый гранатомет, появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 500 м, 600 м, 700 м, для стрельбы из спаренного пулемета.

Все команды, вышедшие на старт этапа, показали свой высокий профессионализм и отличные результаты.

Итоги заездов будут подведены позднее. Победу одержат два экипажа одной из команд, показавшие наилучшее время прохождения трассы.

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