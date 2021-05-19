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19.05.2021 (18:56)

В Татарстане стартовал учебно-методический сбор специалистов ЦВО по работе с обращениями граждан

В Казани на базе военного комиссариата Республики Татарстан стартовал двухдневный учебно-методический сбор по организации работы с обращениями граждан в Центральном военном округе (ЦВО). Мероприятие проводится под руководством начальника Управления Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан Натальи Белоусовой и начальника общественной приемной Министра обороны Российской Федерации по Центральному военному округу Ирины Лебедевой

В работе сбора участвуют представители военных комиссариатов ЦВО и других структур – всего 50 человек. В ходе мероприятия будут проведены практические занятия, в которых будут разобраны особенности рассмотрения обращений граждан по наиболее массовым вопросам и даны методические рекомендации по организации работы.

По завершении сбора отличившиеся сотрудники отделении по работе с гражданами военкоматов ЦВО будут награждены грамотами Министерства обороны Российской Федерации и командования Центрального военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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