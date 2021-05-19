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19.05.2021 (18:47)

В Самаре 120 юношей и девушек вступили в ряды Юнармии

Фото Видео

В Самаре при проведении акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» на железнодорожном вокзале состоялась церемония вступления 120 учеников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Юнармейцы произнесли клятву, после чего перед молодым пополнением с напутственными словами выступили командующий 2-й армии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин и почетный гражданин Самарской области, Герой России, генерал армии Александр Баранов. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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