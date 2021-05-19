19.05.2021 (18:47)

В Самаре 120 юношей и девушек вступили в ряды Юнармии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Самаре 120 юношей и девушек вступили в ряды Юнармии

В Самаре при проведении акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» на железнодорожном вокзале состоялась церемония вступления 120 учеников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Юнармейцы произнесли клятву, после чего перед молодым пополнением с напутственными словами выступили командующий 2-й армии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин и почетный гражданин Самарской области, Герой России, генерал армии Александр Баранов.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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