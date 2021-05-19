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19.05.2021 (19:00)

Пилотажная группа «Стрижи» прибыла в Борисоглебск на празднование юбилея учебного авиаполка

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» перебазировались из подмосковной Кубинки в Борисоглебск для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 50-летию учебного авиационного полка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К.Серова (КВВАУЛ).

Перелет осуществлялся на штатных самолетах пилотажной группы МиГ-29.

В ходе воздушного показа летчики выполнят групповой пилотаж в составе шести экипажей, парный, встречный и одиночный пилотаж. «Стрижи» продемонстрируют построения «пирамида», «конверт», «звезда», покажут наиболее зрелищные фигуры, такие как «встречный роспуск», «синхронные бочки», «зеркало», «колокол», «роспуск-тюльпан» и многие другие.

Полеты пройдут на скоростях от 500 до 800 километров в час и в диапазоне высот от 100 до 2000 метров.

Праздничные мероприятия, посвященные 50-летию Борисоглебского авиационного полка КВВАУЛ, пройдут 22 мая.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Стрижи , Воздушно-космические силы (ВКС)
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