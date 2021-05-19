19.05.2021 (18:17)

В Самаре акцию тематического поезда «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» посетили 12 тысяч человек

В Самаре акцию тематического поезда «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» посетили 12 тыс. жителей и гостей города.

В торжественной встрече эшелона приняли участие командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин; военный комиссар региона полковник Алексей Вдовин; почетный гражданин Самарской области Герой России генерал армии Александр Баранов; представители правительства региона, юнармейцы, кадеты.

Гости мероприятия посетили 17 тематических вагонов с экспозициями о развитии Вооружённых Сил. На открытых платформах все желающие увидели современные образцы военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации и трофеи из Сирийской Арабской Республики. Для посетителей на специально оборудованной платформе-сцене выступили артисты ансамбля песни и танца «Волжские казаки».

Также в ходе акции состоялась церемония вступления школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Следующей остановкой поезда будет столица республики Башкортостан город Уфа. Эшелон прибудет на железнодорожный вокзал 20 мая.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Она завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот», где пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи.

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