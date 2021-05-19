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19.05.2021 (16:34)

Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее филиала проходят войсковую стажировку

Более 100 курсантов Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (Балашиха) и ее филиала (Серпухов) проходят войсковую стажировку в соединениях и воинских частях РВСН.

Войсковая стажировка с курсантами проводится с целью приобретения и совершенствования практических навыков курсантами при работе на агрегатах и аппаратуре управления и связи по выбранным специальностям.

Под руководством опытных офицеров из числа профессорско-преподавательского состава Военной академии РВСН имени Петра Великого  и ее филиала, а также офицеров соединений и воинских частей РВСН, будущие офицеры получат практические навыки в выполнении обязанностей командиров подразделений и номеров расчетов, начальников дежурных смен.

По завершении стажировки курсантам в соответствии с требованиями руководящих документов по организации войсковой практики будут выставлены оценки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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