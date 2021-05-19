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19.05.2021 (18:21)

Военная академия РВСН проводит профотбор кандидатов для обучения по программам оперативно-тактической подготовки

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого проходит профессиональный отбор кандидатов из числа офицеров для зачисления в академию слушателями.

Профессиональный отбор проводится приемной комиссией Академии по 12 специальностям с целью определения у поступающих способности осваивать образовательные программы соответствующего уровня.

Вступительные испытания для кандидатов состоят из оценки уровня профессиональной подготовленности кандидатов в объеме должностных обязанностей по результатам выполнения и защиты комплексного тактического задания, оценки физической подготовленности кандидатов и медицинского освидетельствования.

Для оценки профессиональной подготовленности кандидатов используется балльная система оценивания.

Приемная комиссия на основании рассмотрения конкурсных списков будет принимать решение рекомендовать зачислить в вуз кандидатов из числа офицеров в количестве, установленном для Академии расчетом комплектования.

В ходе обучения в академии слушатели получают теоретические знания и практическую подготовку по своей будущей специальности, осваивают компетенции, необходимые для выполнения должностных обязанностей офицером с высшей военной оперативно-тактической подготовкой.

Приемная комиссия проводится в период с 15 по 30 мая.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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