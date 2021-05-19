19.05.2021 (18:40)

Жюри конкурса «Армия культуры» приступило к работе в Центральном военно-морском музее

Жюри всероссийского этапа конкурса «Армия культуры», проводимого в рамках Армейских международных игр-2021 приступило в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого к рассмотрению конкурсной программы.

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого стал площадкой для определения лучших представителей России в одной из пяти номинации конкурса - «Выставочная деятельность». В целом же международный конкурс АрМИ, к участию в котором сейчас готовятся представители 15 стран, – состязание профессиональных исполнителей, творческих коллективов, представителей военных музеев и культурных центров вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр – 2021.

В соответствии с определенным путем жеребьевки порядком 19 и 20 мая жюри рассматривает 30 предоставленных на конкурс выставочных проектов, в числе которых сегодня презентован проект Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого ? выставка «Имя Александра Невского в истории Российского флота».

Своеобразным эпиграфом к выставке стали слова историка Сергея Соловьева, который писал: «Соблюдение Русской земли от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского».

Выставка состоит из 15 баннеров, на которых с помощью изображений экспонатов Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и документов Российского государственного архива ВМФ представлены не только жизненный путь и подвиги Александра Невского, но и история его канонизации, рассказано о кораблях с именем Александра Невского в Российском императорском флоте, Советском и современном Российском флоте. Представлены также моряки-кавалеры ордена Святого Александра Невского (1725–1917); копийные и тиражные предметы, портреты моряков-кавалеров ордена Святого Александра Невского (исполненные методом печати на холсте) и копия плаката 1942 года «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!»

За всю историю отечественного флота имя Александра Невского носил 21 корабль: от полугалеры и 70-пушечного корабля, участвовавших в Северной войне 1700–1721 годов до советского артиллерийского крейсера и ракетного подводного крейсера стратегического назначения, который несет службу в боевом составе Военно-Морского Флота России.

20 мая в онлайн-режиме свои выставочные проекты также представят севастопольский и калининградский филиалы Центрального военно-морского музея ? музеи Черноморского и Балтийского флотов.

Но не только защитой своих выставочных проектов заняты сейчас участники конкурса. В рамках Международного дня музеев они посетили такие военные музеи Санкт-Петербурга, как Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Военно-медицинский музей, филиал Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» и филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец».

21 мая соревнование завершится подведением итогов и награждением побудителей.

Во всероссийском соревновании принимают участие представители военных музеев, образований музейного типа, комнат воинской славы Вооруженных Сил Российской Федерации, а также Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также Русское географическое общество. Всего представлено 30 музейных проектов.

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