В Кронштадтском морском кадетском военном корпусе пройдет празднование «Последнего звонка»

19.05.2021 (18:00)

21 мая 2021 года в 10.00 в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе состоятся торжественные мероприятия, посвященные ежегодному корпусному празднику «Последний звонок». В этом году в строю будут стоять 60 морских кадет, которые теперь готовятся к сдаче единого государственного экзамена и к поступлению высшие учебные заведения Военно-Морского Флота России.

В церемонии примут участие представители Главного командования Военно-Морского Флота России, командования Ленинградской военно-морской базы, администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, руководство Объединенной судостроительной корпорации, представители ветеранских организаций ВМФ, родители и родственники выпускников.

Программа мероприятий будет включать: торжественное построение личного состава корпуса на плацу, митинг и поздравление кадет с праздником «Последнего звонка» от приглашенных гостей, художественное поздравление, церемонию «Подача последнего звонка» и прохождение кадет торжественным маршем перед трибуной почетных гостей.