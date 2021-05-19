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19.05.2021 (18:10)

Подразделение беспилотных летательных аппаратов ЗВО участвовало в более чем 100 тренировках по обнаружению лесных пожаров

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в более чем 100 тренировках по обнаружению лесных пожаров. Учебные мероприятия проходили на территориях Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областей.

Применение комплексов с БЛА «Орлан» и «Элерон» позволяет своевременно обнаружить даже небольшие очаги возгорания и не допустить распространение огня на местности. Значительно сокращается время на получение достоверной информации о лесных пожарах.

Разведка пожароопасной обстановки ведется на высоте от 300 до 1000 метров. Дальность полета БЛА от наземной станции управления доходит до 120 км. Оснащенный видеокамерами и специальным бортовым оборудованием беспилотник передаёт информацию оператору комплекса.

Тренировки проходят в рамках плановых занятий. В них принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано 30 единиц специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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