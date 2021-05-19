19.05.2021 (17:01)
Курсанты ТВВИКУ и тяжелая инженерная техника задействованы в тушении лесных пожаров в Тюменской области
В Тюменской области в район населенного пункта Богандинское для оказания помощи в тушении и предотвращении возникновения новых возгораний лесного массива направлен личный состав и тяжелая специальная инженерная техника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
Расчеты инженерных машин разграждения ИМР-2М устраивают защитную противопожарную полосу, создавая барьер от распространения огня по поверхности земли.
Курсанты с ранцевыми огнетушителями задействованы в локализации очагов возгорания.
Всего в Тюменской области за время оказания помощи в тушении пожаров военнослужащими Тюменского высшего военно-инженерного командного училища создано свыше 770 км минерализованных полос и локализовано более 300 га территории.