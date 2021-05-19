19.05.2021 (17:58)

В отдельном гвардейском соединении ВДВ из Улан-Удэ завершается сезонное обслуживание техники

В Улан-Удэнском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении завершается сезонное обслуживание вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) и ее перевод на летний режим эксплуатации.

В рамках планового обслуживания ВВСТ проверяются все узлы и агрегаты каждой единицы боевой и специальной техники. Производится промывка фильтров, замена ГСМ; проводится ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей, а также проверяется электрооборудование.

Подготовка ВВСТ, парковых помещений и средств технического обслуживания проходит качественно и в установленные сроки. Объем работ по переводу техники на летний режим эксплуатации в основном выполнен. Парковые помещения и средства технического обслуживания к работе подготовлены.

Данное мероприятие направлено не только на подготовку ВВСТ к использованию по предназначению в летних условиях, но и на совершенствование материально-технической базы соединения и технической подготовки личного состава.



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