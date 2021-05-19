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19.05.2021 (17:40)

В ЦАТРА в рамках Всеармейского смотра-конкурса состоялись первые выступления ансамблей

В Центральном академическом театре Российской Армии в рамках Всеармейского смотра-конкурса прошли первые выступления творческих коллективов. Среди них были ансамбли: песни и пляски Черноморского флота, Железнодорожных войск и Восточного военного округа.

Мощное выступление обладателя гран-при 2016 и 2019 годов ансамбля Черноморского флота (г. Севастополь), выверенная классика жанра от ансамбля Железнодорожных войск (г. Екатеринбург), а также неповторимый колорит дальневосточных сценических красок ансамбля Восточного военного округа (г. Хабаровск) оставили у зрителей незабываемые впечатления и задали высокую планку всем остальным конкурсантам. По окончании выступлений артистам вручили государственные и ведомственные награды.

Конкурс будет проходить в Центральном академическом театре Российской Армии до 21 мая включительно. Всего в нем участвуют 12 ансамблей со всей страны: от Калининграда до Владивостока.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Ансамбль
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