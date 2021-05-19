19.05.2021 (15:17)

Курсанты Омского филиала Военной академии МТО приняли участие в работе XIX Международной научной конференции студентов

Курсанты Омского филиала Военной академии материально-технического (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва приняли участие в работе XIX Международной научной конференции студентов «Сибирские юридические студенческие чтения», которая проходила в Омском юридическом университете. В форуме участвовали студенты из более чем 20 вузов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Программа мероприятия включала работу 16 секций по комплексу научных направлений. В ходе конференции курсанты филиала Военной академии МТО представили свои исследования в секциях «Социология и политология», «Лингвистика и право».

Организаторы форума отметили оригинальность и актуальность научных сообщений курсантов. Особый интерес вызвали доклады «Противовластный дискурс современного комикса», «О некоторых аспектах взаимодействия современной армии и общества Камеруна», «Правовые и демографические аспекты взросления в черной Африке», «Бессмертный полк» как концепт современной лингвокультуры», «Коммуникативные стратегии западных СМИ в формировании образа Парада Победы», «Язык игроков «World of Tanks».

Данные научные исследования были отмечены дипломами 1, 2 и 3 степени.

Организаторы конференции поблагодарили руководство филиала Военной академии МТО, курсантов и преподавателей и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.



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